Con Vito Mancuso alla (ri)scoperta delle quattro virtù cardinali al Forum Monzani

“Viviamo secondo un modello di sviluppo che adora le cose; non la coltivazione dell’intelligenza, non la lettura, non la cultura, non la partecipazione politica consapevole e competente, ma le cose, gli oggetti, i beni di consumo. I nostri ragazzi sono orientati d’istinto dal clima culturale che respirano a pensarsi in funzione degli oggetti che hanno e non dei pensieri che pensano. Siamo sempre più consumatori, sempre meno esseri pensanti. E quindi consumiamo il nostro pianeta. Lo spolpiamo. Lo inquiniamo. Lo devastiamo. Ne compromettiamo gli equilibri che reggono gli ecosistemi. Per quanto ancora?”

Parte da queste considerazioni l’ultimo libro di Vito Mancuso “La forza di essere migliori” (Garzanti): il teologo lo presenta al BPER Forum Monzani di Modena sabato 11 gennaio alle 17.30. Si tratta di un libro che, attraverso la riscoperta delle nostre radici che affondano nella cultura classica e nella tradizione cristiana, spinge il lettore verso un viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali.

Dal libro si evince l’urgenza di un ritorno alla dimensione etica e a quelle domande che forse, troppo spesso negli ultimi tempi, sono state trascurate a favore di qualcosa di diverso. Qualcosa che nella nostra società ha assunto una maggiore importanza. Un ritorno a partire dalla riscoperta delle quattro virtù cardinali che come scrive lo stesso Mancuso, sembrano ormai esser state dimenticate. Perché allora ripensarle? Come potrebbero essere concretamente realizzabili in una società che sempre di più si spinge unicamente verso il consumo, il proprio interesse e l’essere i migliori, prevaricando gli altri? Migliorarsi come persone e non rispetto agli altri potrebbe essere la soluzione che cerchiamo.

Vito Mancuso, teologo e scrittore, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Successivamente, di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Famoso anche per i suoi libri che hanno suscitato una particolare attenzione da parte dei lettori. Tra questi: L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina 2007), Io e Dio, Una guida dei perplessi (Garzanti 2011); Il principio passione, La forza che ci spinge ad amare (Garzanti 2013), Dio e il suo Destino (Garzanti 2015).

Il suo pensiero è stato spesso oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre in linea con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico che dogmatico. E anche in questo caso, La Forza di Essere Migliori, diviene spunto di riflessione e di riconsiderazione di alcuni fondamentali pilastri della nostra stessa cultura.