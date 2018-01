Vito Mancuso e "Il bisogno di pensare" domenica al Forum Monzani

Vito Mancuso e "Il bisogno di pensare" domenica a Modena.

L'ultimo libro del noto teologo italiano racconta di questa impellente necessità della mente umana: è un omaggio alla Filosofia e alla sua storia, al pensiero come forza prima e fondante della vita. L'autore lo presenta a Modena domenica 21 gennaio, al BPER Forum Monzani di Modena. L'ingresso è gratuito

E’ nel segno della filosofia e delle domande esistenziali il secondo appuntamento di BPER Forum Eventi: domenica 21 gennaio alle 17.30 Vito Mancuso presenta il suo “Il bisogno di pensare” (Garzanti). Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi? In questo nuovo libro Vito Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di un bisogno primordiale dell'uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza in modo peculiare distinguendoci da tutti gli altri esseri viventi: il nostro bisogno di pensare. È a partire da questa urgenza interiore, strettamente legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e migliore, che Vito Mancuso ci sprona a tornare a "pensare con il cuore", senza barriere, preconcetti o tabù, e senza altro dogma che la ricerca costante del Bene. Così, nel movimento ora logico ora caotico delle nostre esistenze, questo libro diventa una guida capace di orientarci in quei momenti in cui siamo chiamati a scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci al lusso della vita. E, nei tempi sempre più indecifrabili che ci troviamo ad affrontare, ci invita a prestare attenzione al valore infinito di ogni istante, per raggiungere quella desiderata pace interiore, quell’equilibrio tanto atteso di chi ha finalmente trovato un senso al suo essere al mondo.

Vito Mancuso è uno dei più celebri teologi italiani. Ha insegnato al'Università San Raffaele di Milano e all'Università degli Studi di Padova. Dal 2009 collabora regolarmente con il quotidiano "La Repubblica". Negli ultimi anni ha pubblicato per Garzanti: "Io e Dio. Una guida dei perplessi" (2011), "Il principio passione. La forza che ci spinge ad amare" (2013), "Dio e il suo destino" (2015). Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo strettamente dogmatico.