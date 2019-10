Vittorio Sgarbi incontra Leonardo, conferenza al Forum Monzani

Fondazione ANT delegazione di Modena nel Cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, decide di omaggiarlo invitando il critico d’arte Vittorio Sgarbi per una conferenza sul grande artista all’Auditorium del Forum Monzani BPER, in una serata patrocinata dal Comune di Modena. Apputnamento il 18 ottobre alle ore 21.30. Vittorio Sgarbi non è solo critico d'arte: è anche curatore di grandi mostre internazionali, scrittore e libero pensatore controcorrente e instancabile difensore dell'arte e della cultura.

Leonardo è ingegnere, pittore e scienziato e accompagnati da una guida d’eccezione quale il Professor Vittorio Sgarbi, si farà un viaggio attraverso le sue opere tra parole e immagini con cui emozionarsi e riflettere. Tra le numerose opere rappresentate spicca, almeno come immagine tra le più riconosciute, la Gioconda. Proprio su questa figura qualche anno fa ANT ha deciso di costruire una campagna di forte sensibilizzazione. Rappresentare la Monna Lisa calva, come molti pazienti che si sottopongono a trattamenti chemioterapici e che oltre la malattia subiscono questa menomazione fisica, si trasmette un messaggio di speranza, vale a dire che la malattia cambia la vita, ma non il suo valore.

L’ingresso è ad offerta minima di 25 euro, previo ritiro dei biglietti alla sede ANT di Viale Verdi 60 a Modena.

Per informazioni e prenotazioni tel. 059 238181 ANT.

Si ringrazia BPER Banca, Gruppo Cremonini e Cantina della Volta.

L’incasso della serata è destinato a sostenere i progetti di assistenza medico specialistica e di prevenzione oncologica che ANT offre gratuitamente sul territorio.