"Viva San Prospero", prelibatezze e animazione per la festa del patrono

Torna come ogni anno puntuale la Festa del Patrono di San Prospero. Domenica 24 Novembre 2019 dalla mattina alla sera vi aspettano tutte le tipicità in strada, percorso di degustazione vini, mercato ambulante e hobbisti, spettacoli musicali itineranti , area bimbi con giochi, p'caria in piazza, frittelle, zampone, vin brulè , caldarroste, polenta, tigelle, gnocco fritto, dolci e tante altre prelibatezze gastronomiche preparate dalle associazioni di volontariato, dal gruppo commercianti e dai comitati genitori delle scuole.

A cura del Comune di San Prospero:

Ore 10:30 Premiazioni della gara dell'aceto balsamico e del nocino presso la Sala Consiliare

Ore 11:00 Concerto della Do Re Mi Banda diretta dal Prof. Bergamini, presso il cortile del Municipio

Per tutta la giornata davanti al Municipio ci sarà la raccolta dei dati sensibili per tutti coloro che vorranno aderire al progetto " SMS allert" che nei prossimi mesi verrà lanciato dall' Amministrazione Comunale.

RISTORIAMO

Dal 20 al 27 novembre l' Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e i ristoratori locali organizza Ristoriamo: menù a tema con prodotti tipici locali.