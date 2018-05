ViverVerde, una festa all'aria aperta a Bosco Albergati

Quattro giorni di spettacoli, laboratori, sport e attività all’aria aperta per tutti. A Bosco Albergati (via Lavichielle 6, Castelfranco Emilia) dal 31 maggio al 3 giugno ritorna ViverVerde, manifestazione che quest’anno è dedicata quest’anno alla riscoperta del luogo che la ospita, “La città degli Alberi” per come l’ha immaginata l’architetto Cesare Leonardi. ViverVerde è una festa da vivere insieme, in famiglia e con gli amici, alla scoperta di quel benessere unico e semplice che solo la natura ci ispira. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, è organizzata dalla Città degli Alberi, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione Emilia Romagna, dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, della Città di Castelfranco Emilia, del Comune di San Cesario.

Tanti appuntamenti per le famiglie: la Ludotenda con diversi laboratori per grandi e piccoli, equitazione per bambini, lo spazio il Bosco in volo con l’arrampicata sulla quercia secolare e nuove attività in quota, esplorazioni stellari, il labirinto della natura aperto a tutti. Gli alberi di Bosco Albergati sono i protagonisti della nuova attrazione di ViverVerde: I fratelli Grimm e il bosco sfiabatao, gioco-avventura rivolto a bambini e genitori dove i partecipanti ritroveranno alcune delle fiabe più conosciute, e ne rivivranno le emozioni tra laboratori, gioco e teatro.

Grande spazio al mercatino artigianale con oltre 100 espositori e ampia offerta gastronomica con i ristoranti della tradizione e l’area dedicata allo Street Food.

Molti gli appuntamenti sportivi che coinvolgono scuole e associazioni, dalle arti marziali al ballo, alla ginnastica, alla scherma, tornei di beach volley e calcetto. Gli spazi del volley e del calcetto sono inoltre a disposizione di tutti quelli che vorranno usufruirne. Come nelle passate edizioni, l’accesso ai cani con accompagnatori è libero e ai quattro zampe è dedicato ampio spazio nel programma. Non mancano gli spettacoli serali, dai concerti live dei Morbidissimi e della Swing Era Legacy, al grande debutto in terra emiliana di Balerhaus, serata danzante con orchestra dal vivo, uno spazio di ricerca della danza, del teatro e della poesia della nostra terra, dove si respira l’aria di ieri ma si guarda con gli occhi di oggi.