Nel mese di maggio tante iniziative in cartellone per "Vivi il Parco XXII Aprile"

Con l’appuntamento di sabato 11 maggio alle 15.30, intitolato “Cosa cresce nel parco?”, entrano nel vivo nel mese di maggio le iniziative per la bella stagione, del programma 2019 di “Vivi il parco XXII aprile”, organizzate e promosse, in collaborazione col Quartiere 2 del Comune di Modena, dal Comitato che porta lo stesso nome e raccoglie numerose realtà e associazioni del territorio.

Alcune delle attività si svolgono con continuità e sono già cominciate. Tra queste, “Movimento e Fisicità”, che si svolge in tutti i mercoledì dalle 15 alle 16.30 fino a novembre con pausa in agosto. È una iniziativa proposta dal Circolo Narxis per consolidare il senso di sicurezza negli spazi pubblici frequentandoli con attività fisiche, camminando ed eseguendo semplici esercizi di ginnastica dolce.

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, invece, c’è “Pattinaestate”, iniziativa organizzata da Alchemia e Cesav per dare la possibilità a tutti di svolgere una sana attività sportiva (i pattini si noleggiano gratuitamente).

Tutte le attività in programma sono gratuite, mentre sono a pagamento gonfiabili, piscina palline e altro a cura di Strada Patria Sinta, presenti da sabato 11 maggio tutti i giorni dalle 15 alle 20.

Sabato 11 maggio l’appuntamento è con “Cosa cresce nel parco?”, dalle 15.30 alle 17.30, organizzato dai commercianti dell’associazione Viale Gramsci: prevede una passeggiata e giochi tra le piante del parco XXII aprile, e una originale caccia al tesoro per bambini e famiglie tra erbe e fiori, per scoprire insieme i segreti delle piante che crescono nelle aree verdi cittadine. Il Punto d’incontro per la partenza è in via Due Canali Sud, vicino alla casetta dell’acqua.

Domenica 19 maggio dalle 15 alle 19.30 il parco XXII aprile è teatro di “Maggio in festa”, un pomeriggio di giochi per bambini organizzato dal Gruppo Scout Modena 4 per vivere insieme momenti all’aperto e conoscere la natura.

Da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, dalle 8.30 alle 12 si svolge “Sport nel parco” un’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo Modena 10 che coinvolge tutti i bambini delle scuole primarie del quartiere.

Sabato 25 maggio dalle 14.30 alle 20 il parco ospita “C’era una volta la darsena”, una iniziativa organizzata dagli “Amici della Darsena” in cui si racconterà la storia del parco e si assisterà al concerto degli “Avanzi di Balera”.

Domenica 26 maggio dalle 9 alle 12.30 appuntamento con “Mercatino bimbi”: il parco XXII aprile, nell’area adiacente a via del Lancillotto vicino alla fermata del bus, ospita un mercatino per bimbi organizzato da Pass Mo. Per partecipare e poter vendere o scambiare giocattoli e/o vestiti dismessi occorre iscriversi inviando a Elisa Leoni messaggi al 338 4169646 o una mail (elisaleoni@zeroincondotta.net ).

Le attività sono organizzate dal “Comitato Vivi il parco XXII aprile” formato da realtà associative di diversa ispirazione ed esperienza che hanno costituito un comitato coordinato dal circolo Alchemia per promuovere, mantenere e migliorare la vivibilità della zona del parco attraverso l’elaborazione e la gestione di attività di animazione e aggregazione rivolte ai cittadini, sollecitando la capacità di coloro che usufruiscono abitualmente dell’area verde.

Le associazioni componenti il comitato sono Alchemia; Amici della Darsena; Anffas; Anpi; Associazione Viale Gramsci; Bar Arcobaleno coop Il Megafono; Chiesa Evangelica; Cesav; Ceis Formazione; Circolo XXII Aprile; Fore Fote; Gruppo Scout Mo 4; Circolo Il C.O.S.mo; Circolo Milinda; Circolo XXII Aprile; Circolo Narxis; Coro Folk San Lazzaro; Coro La Ghirlandeina; Gruppo Volontari Crocetta; Gavci; Strada Patria Sinta; Parrocchia San Giovanni Evangelista; Istituto Comprensivo Modena 10; Pass Mo; Rinnovata Agenzia di Città.

Per informazioni Circolo Alchemia tel. 059 315331. Il programma delle iniziative prosegue fino al 14 settembre ed è online sul sito del comune all’indirizzo web.