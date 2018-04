Doppio appuntamento con "CON VOCE DAI SOSPIRI - L'amore al tempo di Orazio Vecchi". Ideato, concertato e diretto dagli allievi di direzione di coro del corso di didattica della musica. Docente Paola Salvezza. 10 aprile ore 20.30 all' Auditorium Verti dell’ISSM Vecchi-Tonelli e l'11 aprile ore 18 al Lapidario Romano presso il Palazzo dei Musei.

Un viaggio sentimentale nell'Europa del rinascimento che partirà proprio da Modena, città di Orazio Vecchi, per passare attraverso l'Italia, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra. Si racconteranno i diversi modi di declinare e pensare l'amore. E come in una commedia armonica ci si immergerà totalmente nelle storie cantate, da quelle che parlano di amori impossibili a quelle che inneggiano ai piaceri della carne. Un modo per conoscere ed apprezzare la forza, la vivacità e la bellezza della musica rinascimentale.

Con

Lucia Boldrini, Norma Di Leo, Linda Fontana, Lucia Lombardi, Xia Liangshuang,Claudia Martinelli, Chiara Scaglianti, Silvia Torri, Paola Troiano

SOPRANI

Martina Bartolacelli, Chiara Boldrini, Giulia Brevini, Elena Cavani, Greta Daolio,Valentina Galeone, Elisa Guaitoli, Irene Introini, Giulia Marrè Brunenghi, Paola Pellizzardi, Eleonora Stefanini, Elena Vergagnini

CONTRALTI

Daniele Calia, Francesco Iorio, Andrea Luppi, Samuele Peruzzi,Stefano Spezzani, Alessandro Vanni

TENORI

Francesco Fagioli, Matteo Giannelli, Michele Gianquinto, Vittore Macrillò, Pierluigi Zanni,

BASSI

e con l'ensemble strumentale:

Iris Arioli, Sara Brandi flauti

Francesca Tamponi, violino

Cristian Venticinque, oboe

Ilaria Cagnoli, Andrea Falco, Giacomo Gagliano, Silvia Puggioni , clarinetti

Francesco Ferrara, Stefano Spezzani, corni