"Voilà la pietra paesina!" l’arte della natura racconta il paesaggio al Museo Gemma

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio in programma il prossimo 14 marzo, il Museo Universitario GEMMA propone due attività per scoprire il fascino e la particolarità delle pietre paesine. Alle ore 17 e alle 18, due turni: visita guidata al Museo Voilà la Pietra Paesina!. Alle ore 17 non-stop fino alle ore 19: laboratorio creativo con Lara Ricci e Martina Esposito, studentessa del Corso di Laurea di Scienze Naturali Chiunque potrà realizzare la propria Pietra Paesina con l'arte del collage!



INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti

In collaborazione con MEMo Multicentro Educativo del Comune di Modena

Per info: 370 3643688 - museo.gemma1786@unimore.it