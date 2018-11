Accademia di Scienze Lettere e Arti un incontro su Walter Mac Mazzieri, pittore e poeta

Mercoledì 21 novembre si terrà alle ore 16.30 all’Accademia di Scienze Lettere e Arti in via Vittorio Emanuele, 59, un incontro organizzato da Il Bulino Edizioni d’Arte, in collaborazione con Aurora e Melania Mazzieri e con L’Accademia per ricordare la figura del pittore e poeta Walter Mac Mazzieri (1947-1998) nel ventesimo anniversario.

Artista autodidatta, il cui estro esplose nell'arco di poco più di un decennio, divenne celebre in Italia e i Europa ancora giovanissimo. La varietà dei registri espressivi, talvolta anche simultanei, fa la ricchezza e l’originalità della sua pittura, che vive profondamente il rapporto con il vissuto, con la realtà, con l’esperienza formata sulle cose della vita, con i ripensamenti, con le nuove ricerche, le pause e i tentativi di nuove collaborazioni. L'immatura scomparsa non gli ha lasciato il tempo di sorprenderci nuovamente – spiega Mauro Bini editore e amico - uscendo con il sorriso dal mondo di Odisseo, dove si era appena tuffato.

Gli interventi che si succedono alternano riflessioni sull’opera artistica di Mac Mazzieri con letture di alcuni suoi componimenti poetici:

Mac Mazzieri, artista enfant prodige, Michele Fuoco, critico d’arte e giornalista

Lettura di un commento alle immagini, Marcello Pinti

L’Urogallo di Mac: un piccolo libro d’artista, Mauro Bini, editore

Una galleria antiquaria per un pittore contemporaneo, Pietro Cantore, antiquario

Unitarietà dell’ideazione artistica: il caso Mazzieri, Claudio Fraccari, scrittore e critico d’arte

Lettura dalle poesie di Walter Mac Mazzieri, Francesca Bergamini, attrice

Seguirà inaugurazione della mostra con i disegni di Mazzieri del periodo dal 1972 al 1985 e con una collezione di acquarelli del 1998, anno della morte dell’artista e uno solo del 1979 La visita guidata sarà a cura di Sandro Pipino.