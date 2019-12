We wanna swing! Special Christmas edition alla Polisportiva Morane

Tutti i ballerini e coloro che vogliono festeggiare insieme a noi sono invitati all'evento We Wanna Swing! di Swing Moves il 15 dicembre presso la Polisportiva/Osteria Morane di Modena.



🎅🏻 We Wanna Swing è Special Christmas Edition!!! 🎅🏻



Ecco cosa abbiamo organizzato per voi:



🎄WORKSHOP

(aperto a tutti i livelli - max 25 persone)

- Dalle 15.30 alle 17.00 - Livello base

- Dalle 17.30 alle 19.00 - Variazioni



📌 COSTI:

- 1 ora e 1/2: 15,00 euro

- 3 ore: 25,00 euro

Possibilità di farsi la doccia in loco per proseguire la serata insieme.



🎄SOCIAL DANCE (dalle 19.30) firmata BLuE JazZatO!

Ci augureremo Buon Natale facendo un aperitivo insieme e ballando tutta la sera, presso l' Osteria Morane pizzeria bar NUOVA gestione (a fianco della Polisportiva)!



📌 COSTO:

- Ingresso comprensivo di consumazione: 15,00 euro



Evento organizzato in collaborazione con la Pol. Morane - ingresso riservato ai soci Arci.



Vi aspettiamo numerosissimi! ❤

________________________________________________

Per info, prenotazioni per il workshop e dettagli:

▸ scriveteci un messaggio alla pagina FB Swing Moves Modena

▸ contattateci al 338 3362376

▸ mail a swingmovesmodena@gmail.com