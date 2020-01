Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MODENA FESTEGGIA IL PATRONO CON LA TRADIZIONALE FIERA DI SAN GEMINIANO. Il 31 gennaio per la festa di San Geminiano si rinnova uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione modenese, capace di affascinare i più piccoli e si far riemergere splendidi ricordi in chi piccolo ormai non è più. Si potranno fare acquisti alla tradizionale fiera in centro storico con bancarelle per la vendita di prodotti di ogni genere.

2 - SASSUOLO, LA FESTA DEL CIOCCOLATO TORNA IN TUTTA LA SUA DOLCEZZA. Bancarelle con i prodotti, laboratori di cioccolato e cake design, laboratori e spettacoli per i più piccoli, la caccia al tesoro: torna sabato 1 e domenica 2 febbraio in Piazza Garibaldi a Sassuolo la “Festa del Cioccolato”.

3 - GRANDI OSPITI AL FORUM MONZANI, DOMENICA OSPITE PAOLO BONOLIS. Pensieri ad alta voce diventati appunti scritti, che ora aprono i diciotto capitoli di "Perché parlavo da solo" (Rizzoli), il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Molto più di un'autobiografia, un diario intimo e ironico che presenterà al pubblico modenese domenica al BPER Forum Monzani.

4 - APPUNTAMENTO IN PIAZZA ROMA CON L'ALZABANDIERA DELL'ACCADEMIA MILITARE. Domenica 2 febbraio, si svolge l’ormai tradizionale appuntamento in piazza Roma a Modena con l’alzabandiera dell'Accademia Militare, sulle note dell'Inno di Mameli e il Reggimento Allievi schierato di fronte alla facciata del Palazzo Ducale.