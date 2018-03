Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 – FESTA DELLA DONNA A MODENA Continuano anche nel fine settimana gli appuntamenti per la celebrazione della festa della donna a Modena.

2 – MERCATINO VAL DI NON. Dura fino a domenica il mercatino organizzato a Sassuolo in piazza Garibaldi in cui scoprire sapori e tradizioni della Val Di Non.

3 – SNOW RUN Sabato la prima Snow Run: 6 km di corsa sulla neve tra la natura incontaminata delle Piane di Mocogno accompagnati dal buio della notte.

4- PIAZZA GRANDE NEL RINASCIMENTO.Domenica ai Musei Civici ricostruzione virtuale in mostra a “Mutina Splendidissima