Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - A MODENAFIERE E' IL MOMENTO DI EXPO ELETTRONICA. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale, dove trovare migliaia di articoli di informatica, telefonia, tablet, home theatre, accessori per console e videogiochi, audio car, navigatori, piccoli elettrodomestici, illuminazione, materiali di consumo per la casa, lo studio e il lavoro, ricambi, minuteria e prodotti per l’hobbistica e il fai da te.

2 - MONETE E FRANCOBOLLI RIEMPIONO IL PALAPANINI. Sabato e domenicao sarà una due giorni importante per i collezioni sti filatelia, numismatica e cartoline con la 61° edizione della abituale kermese numismatico filatelica "Mutina 2019".

3 - IL NUOVO SPETTACOLO DI BERGONZONI ALLO STORCHI. Sul palco del Teatro Storchi di Modena il nuovo monologo del funambolo della parola Alessandro Bergonzoni, Trascendi e Sali. Negli ultimi anni Bergonzoni è diventato un "sistema artistico" complesso che produce e realizza le sue idee in svariate discipline, per metabolizzare tutto e ripartire da un'altra parte facendo tesoro dell'esperienza acquisita.

4 - IL BPER FORUM MONZANI OSPITA CORRADO AUGIAS. Perché possiamo dirci italiani? A dispetto delle tante divisioni c'è qualcosa che ci accomuna come tali, una serie di tratti che ci rendono riconoscibili in qualsiasi luogo del mondo, nel male e nel bene. Corrado Augias sabato 12 gennaio presenta il suo libro, intitolato "Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria" (Einaudi).