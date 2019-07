Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - BIRRIFICI IN PIAZZA PER LA FESTA DEL LUPPOLO AUTOCTONO DI MARANO. Marano sul Panaro sarà per due giorni la capitale del luppolo; da venerdì 12 a sabato 13 luglio ritorna infatti la "Festa del luppolo autoctono - Marano Wild-Hopfest" che vede quest’anno la partecipazione di sette birrifici tra i migliori in Italia più uno ospite dall'estero. Previsti anche food corner e momenti di approfondimento per il settore.

2 - FIORACHELLA 2019, FESTIVAL DELLA MUSICA A VILLA PACE. Sarà Piotta, al secolo Tommaso Zanello, rapper e produttore discografico, l’ospite di punta di ‘Fiorachella 2019’, festival musicale organizzato nella splendida cornice di Villa Pace a Fiorano Modenese, nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 luglio. Ispirato al famoso festival americano Coachella, il Fiorachella 2019 vedrà il susseguirsi di esibizioni live per due giornate, ad ingresso libero e gratuito, in cui la musica sarà protagonista.

3 - LE "SERATE A CORTE" ANIMANO IL CASTELLO DI MONTEGIBBIO. Anche quest’estate ritornano, per la quinta edizione, le “Serate a Corte” presso il castello di Montegibbio, una delle location più suggestive della zona. Il venerdì ed il sabato spazio al menù tradizionale: prodotti tipici e a km zero, tortelli, gnocco fritto, tigelle e buon vino.

4 - JAMES SENESE PORTA "NAPOLI CENTRALE" SUL PALCO DEI GIARDINI DUCALI. Arriva a Modena un artista che per tanti è un’autentica “leggenda vivente”. Collaboratore e grande amico dell’indimenticato e indimenticabile Pino Daniele, in cinquant’anni di musica, ha attraversato trasversalmente la canzone leggera italiana, il funk-jazz, il grande cantautorato. James Senese con “Napoli Centrale” suona nel verde dei Giardini Ducali di Modena, a ingresso libero.