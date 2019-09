Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - FESTIVAL FILOSOFIA 2019, IL TEMA DELL'ANNO E' "PERSONA". Dedicato al tema persona, il festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana. La diciannovesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.

2 - FOTOGRAFIA, INAUGURA A MODENA LA MOSTRA DI STEVE McCURRY. 70 immagini del fotografo statunitense, dedicate alla passione universale per la lettura, con persone, còlte in ogni angolo del mondo, nell’intimo atto di leggere. "Leggere" di Steve McCurry, uno dei fotografi più celebrati a livello internazionale per la sua capacità d’interpretare il tempo e la società attuale, inaugura a Modena il 13 settembre.

3 - MODENA NERD: COMICS E VIDEOGAMES E YOUTUBER PER LA DUE GIORNI PIU' POP DELL'EMILIA. Modena Nerd sta scaldando i motori ed è pronta a tornare a ModenaFiere per il quarto anno consecutivo per una due giorni all’insegna del divertimento in ogni sua forma. Questo fine settimana sarà possibile incontrare gli youtuber più amati del momento, ammirare intere città costruite con i mattoncini o lasciarsi coinvolgere da una vastissima area gaming di oltre 300 postazioni free to play e torneo.

4 - CASTELVETRO, AL VIA LA 52° SAGRA DELL'UVA E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA. Inaugura a Castelvetro la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa. La manifestazione arriva alla 52a edizione connotandosi sempre più non solo come sagra popolare, ma anche come evento tecnico utile agli operatori del territorio, momento di confronto e di crescita del settore della produzione vitivinicola della zona.

5 - FORMIGINE, SI RINNOVA L'APPUNTAMENTO CON "GOLOSANDO SOTTO LE STELLE". Si rinnova l'appuntamento con la nona edizione di “Golosando sotto le stelle”, l'ormai tradizionale evento con musica, spettacoli e tanti prodotti tipici del territorio. Tra la corte e i vigneti dell'acetaia appositamente illuminati, in uno scenario unico, Golosando proporrà al calar della sera una cena itinerante in diciassette tappe gastronomiche alla quale farà da contorno la musica dal vivo.