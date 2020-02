Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MODENANTIQUARIA, ULTIMI GIORNI DEL SALOTTO DI ANTIQUARIATO PIU' FAMOSO D'ITALIA. La bellezza non ha età, si dice. Ma tante volte gli anni e i secoli contribuiscono a creare bellezza. Modenantiquaria è la più longeva e visitata mostra di alto antiquariato in Italia: negli ultimi tre anni ha superato il record di trentaseimila visitatori, e per questa edizione, in programma dall'8 al 16 febbraio a ModenaFiere, i numeri attesi sono altrettanto elevati.

2 - "LA MISURA DEL TEMPO", GIANRICO CAROFIGLIO PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO AL FORUM MONZANI. Fare i conti con la propria esistenza, e con il tempo che passa, serve ad ammettere che non esiste una sola risposta ai dilemmi umani. "La misura del tempo" (Einaudi) è il sesto romanzo che Gianrico Carofiglio, ex magistrato ed ex politico, dedica alla figura di Guido Guerrieri, avvocato ultracinquantenne entrato da tempo nel cuore dei lettori; l'autore pugliese lo presenta al BPER Forum Monzani di Modena sabato 15 febbraio.

3 - DEGUSTAZIONI, DOPPIO APPUNTAMENTO ENOGASTRONOMICO AL CASTELLO CAMPORI. Doppio appuntamento enogastronomico, dedicato ai prodotti tipici dell’Emilia-Romagna al Castello Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi. Questo weekend sono in programma “A spasso con il Balsamico” e “Te lo do io lo siampam!”, due degustazioni guidate di aceto balsamico e spumanti regionali.

4 - SALDI INVERNALI E ACCENNI DI PRIMAVERA, ARRIVA AL NOVI SAD IL MERCATO STRAORDINARIO. Appuntamento con lo shopping all’aria aperta, a due passi dalla Ghirlandina. Ad offrire questa opportunità la straordinaria varietà di proposte del mercato straordinario. Come tutte le terze domeniche del mese, tornano infatti domenica 16 febbraio i banchi degli ambulanti ad occupare l'anello esterno del Novi Sad.