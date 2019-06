Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - NOTTE ROSSA, MARANELLO IN FESTA PER I 90 ANNI DELLA SCUDERIA FERRARI. Torna “Maranello Notte Rossa”, la grande kermesse a base di motori e spettacoli per celebrare l’orgoglio e festeggiare la passione di Maranello e della sua gente, nell’anno in cui cade il 90° anniversario della fondazione della Scuderia Ferrari. Protagoniste assolute, ancora una volta, le Ferrari, con modelli recenti e storici lungo le strade, a creare una originale coreografia, un lungo “fiume rosso” a colorare il centro cittadino.

2 - MONINGA, ARTISTE INTERNAZIONALI A FORMIGINE PER UN FESTIVAL AL FEMMINILE. Nella splendida cornice di Villa Benvenuti si terranno concerti e attività per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Il festival, che cresce esponenzialmente nel corso degli anni, cerca di proporre qualcosa di nuovo ad ogni edizione e non è mai stato così internazionale, con ospiti che provengono da Manchester al Cile, passando per Berlino e Milano.

3 - FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE, L'ERRORE GIUDIZIARIO AL CENTRO DEL DIBATTITO. Nell’ambito dell'ambizioso progetto del Festival della Giustizia Penale, alla sue prima edizione, si confronteranno autorevoli relatori e importanti ospiti chiamati a portare all’attenzione di giuristi e cittadini i temi propri della giustizia penale, con particolare riguardo alla tragedia dell’errore giudiziario.

4 - FESTIVAL DELLA FIABA, IL TEMA DI QUEST'ANNO E' LA FOLLIA. Conferenze, narrazioni in voce semplice di fiabe della tradizione e non solo, spettacoli, performance, oltre a workshop, momenti dedicati al gusto e altro ancora: tanti gli appuntamenti ideati ad hoc in programma per la sesta edizione del Festival della Fiaba. Tema di quest'anno è la "Follia", indagata in diversi aspetti e sfumature, a cominciare da una serie di conferenze dedicate in cui scrittori, professori e pensatori approfondiranno il filo conduttore proposto dal Festival.