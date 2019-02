Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e Provincia

1 - ANTICHITA': RIAPRE IL SALONE DI MODENANTIQUARIA. Modenantiquaria è la più longeva e visitata mostra di alto antiquariato in Italia: negli ultimi due anni ha superato il record di trentaseimila visitatori, e per questa edizione, in programma dal 9 al 17 febbraio a ModenaFiere, i numeri attesi sono sulla stessa linea.

2 - ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI MODENA. Inaugura sabato 16 febbraio alle 17 ai Musei civici di Palazzo dei Musei, con degustazioni di karkadé e dolci egiziani, la piccola mostra “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egizia del Museo civico di Modena” a cura di Cristiana Zanasi, caratterizzata dal richiamo all'esposizione ottocentesca in un contesto multimediale contemporaneo.

3 - A BPER FORUM EVENTI IL CARDINALE SCOLA. È lucido e consapevole, ma pieno di speranza, lo sguardo con cui il cardinale Angelo Scola racconta la sua vita, la Chiesa e l'Italia, nella profonda e sorprendente conversazione con Luigi Geninazzi, il giornalista con cui ha scritto la sua autobiografia "Ho scommesso sulla libertà" (Solferino).

4 - SFILATA DI CARNEVALE PER LE STRADE DELLA MADONNINA. Sfilata di carri, banda cittadina, giochi, balli, animazioni e merenda. Festa di Carnevale con tutti i crismi alla Madonnina, domenica 17 febbraio, a cura della polisportiva Madonnina.