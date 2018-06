Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 – VISITA TEATRALIZZATA IN GHIRLANDINA. Domenica, accompagnati da attori, sarà possibile visitare la storica torre cittadina nel cuore del sito Unesco.

2 – NOTTE ROSSA . Sabato a Maranello si accende la Passione Ferrari con un programma a base di motori, spettacoli, musica e animazioni per celebrare il mito Ferrari e l’anima di una comunità.

3 – MONINGA OPEN AIR FESTIVAL. Quarta edizione per il festival di musica finalizzato alla raccolta fondi per sostenere la Fondazione Pediatrica di Kimbondo. Location di quest'anno: l’incantevole cornice di Villa Benvenuti di Formigine.

4- FESTA DELLA MUSICA. Si conclude sabato la Festa della Musica di Nonantola.

5 – PORCK FACTORY. Tre giorni a Consordia sulla Secchia fatti di buona cucina, divertimento, musica e il tradizionale Master Pork: la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro.

6 – MODENA TERRA DI MOTORI. Sabato rievocazione sullo storico rettilineo dell'Autodromo.

7 – FESTA DEI VICINI. Sabato torna l'occasione di far festa per conoscersi e stare insieme e per consolidare rapporti con vicini di casa con cui talvolta a malapena ci si saluta.

8 - JAZZ IN 'IT. Una tre giorni a Vignola dedicata agli amanti del Jazz

9 - SAGRA SS CONSOLATA. Torna la sagra a Sassuolo.

10 - ALICE NEL LABIRINTO. Domenica Roberta de Tomi presenta il suo libro al Piacere del Tè

