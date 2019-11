Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - SAPORI D'OLTRALPE, ARRIVA A SASSUOLO IL MERCATINO REGIONALE FRANCESE. Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, dal 15 al 17 novembre, a Sassuolo. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese.

2 - MIRANDOLA, INAUGURA LA FIERA MERCATO DEL PRINCIPATO DI FRANCIACORTA. E' una fiera le cui origini affondano nel lontano nel tempo, sempre in grado di rinnovarsi pur restando fedele alla tradizione. Un evento in cui non mancano le specialità culinarie, un appuntamento al quale presenziano ogni anno Sandrone e la famiglia Pavironica, con uno sproloquio dedicato: è la fiera mercato del Principato di Francia Corta, che come di consueto fa tappa nel novembre mirandolese, col suo carico di allegria.

3 - LA BANDA DEI CARABINIERI SI ESIBISE A CARPI, CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI DEL 4 NOVEMBRE. La Banda dei Carabinieri farà tappa a Carpi. Sabato 16 novembre alle ore 20,30 è previsto il concerto del complesso dell’Arma, che si esibirà al Teatro Comunale. L’iniziativa fa parte dei festeggiamenti del 4 novembre, giornata della vittoria italiana nella Prima Guerra mondiale, festa delle Forze armate e dell’Unità d'Italia.

4 - MENTE LOCALE FESTIVAL, FILM PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO SI SFIDANO A MODENA E PROVINCIA. Con nuove location e premi raddoppiati è in arrivo Mente locale – Visioni sul territorio, il primo festival italiano dedicato al racconto del territorio attraverso l’audiovisivo, giunto alla sua sesta edizione.. Quest’anno le proiezioni, gli incontri e i numerosi eventi speciali si svolgeranno nella città d’arte di Vignola, nei cinema di Valsamoggia e per la prima volta a Modena e a Savignano sul Panaro.