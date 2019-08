Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - GAIATO, TORNA LA SAGRA CON VISTA SUL CIMONE. Una sagra sempre più ricca e sempre più grande quella di Gaiato di Pavullo che anche quest'anno, si rinnova nel fine settimana successivo al ferragosto. Per il terzo anno si terrà negli ampi e nuovi spazi ricavati intorno all'antica chiesa parrocchiale, capaci di offrire un panorama davvero unico con vista Cimone. Tre giorni di festa con eventi religiosi, culturali e musicali.

2 - MASSA FINALESE: AL VIA LA SAGRA DELL'ANATRA TRA ENOGASTRONOMIA E SPETTACOLO. Questo fine settimana, si svolge la 120^ edizione della Sagra dell'Anatra a Massa Finalese. Nella frazione del Comune di Finale Emilia ogni estate si ripete questo evento enogastronomico in cui si possono gustare ottimi piatti locali (a base di anatra e non) e passare belle serate con musica e intrattenimenti.

3 - WEEKEND ALL'INSEGNA DELL'ARTE, APERTI SITO UNESCO E MUSEI. Weekend di arte e cultura sabato 17 e domenica 18 agosto con i musei e il sito Unesco di piazza Grande pronti ad accogliere i modenesi rimasti in città, turisti e visitatori. Aperti Ghirlandina, Sale Storiche del Municipio, Acetaia Comunale, Galleria Estense, Museo della Figurina, MEF e Casa Museo Pavarotti.

4 - SOTTO IL SOLE O SOTTO LE STELLE, CONTINUANO LE ESCURSIONI IN APPENNINO. Continuano le escursioni della settimana di Ferragosto in Appennino, un'opportunità fruibile da tutti per scoprire le meraviglie delle nostre montagne. Dall'alba al tramonto: ce n'è per tutti i gusti.