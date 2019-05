Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MOTOR VALLEY FEST, DEBUTTA IL FESTIVAL DEDICATO ALLA TERRA DEI MOTORI. Sta per debuttare la prima edizione di Motor Valley Fest, il nuovo festival diffuso a ingresso libero, che si svolge da giovedì a domenica a Modena, capitale del gusto e della “Terra dei Motori” dell’Emilia-Romagna, cuore pulsante della Motor Valley italiana. Un evento che celebra la passione per le auto, racconta l’eccellenza italiana, le innovazioni tecnologiche nel mondo automotive e la cultura storica, artistica ed enogastronomica di un territorio. La mappa interattiva degli eventi

MOTOR1DAYS, TANTE INIZIATIVE AL "PARCO DIVERTIMENTI" DELLA MOTOR VALLEY. Motor1Days è l’evento che coinvolge l’automobile a 360°, per chi la usa come mezzo di trasporto e per chi invece l’ha sempre vissuta come oggetto di passione. Supercar, SUV, citycar e auto familiari: dalla pista alla strada, passando per il tracciato offroad, aumentano, rispetto alle prime due edizioni, le attività in programma. L'evento si svolge in parallelo al Motor Valley Fest.

2 - NESSUN DORMA, TORNA LA "NOTTE BIANCA" DI MODENA. In centro arte, musica, parate, danza, artisti di strada. Aperti fino a mezzanotte monumenti, biblioteche, chiese, musei e gallerie con mostre e animazioni. Sabato, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, torna “Nessun dorma”, la “notte bianca” di Modena con la Notte europea dei musei. Mostre e concerti, la mappa strada per strada

3 - SAN BERNARDINO, TUTTE LE INIZIATIVE PER FESTEGGIARE IL PATRONO DI CARPI. Sarà il felice connubio tra street food, musica e artisti di strada di Carpeat - Busk&at a dare il via, venerdì pomeriggio in piazzale Re Astolfo, alle quattro giornate di iniziative per festeggiare il Patrono di Carpi, San Bernardino da Siena. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si caratterizzerà per le prelibatezze da assaporare e la musica da ascoltare.​

4 - MILLE MIGLIA, ANCHE LA 37° EDIZIONE PASSERA' PER MODENA. La 1000 Miglia, alla sua trentasettesima rievocazione, è partita da Brescia, ha sfilato lungo lo stivale per poi giungere alla Capitale e tornare indietro. L’ultima tratta di sabato 18 maggio passerà per Modena, per concludersi, con il suo ingresso trionfale a Brescia, per la tradizionale passerella in Viale Venezia.