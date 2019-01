Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - IN PIAZZA A CAMPOGALLIANO SI FA PCARIA. Domenica 20 gennaio a Campogalliano si tiene la 15ª edizione della “Pcarìa, il maiale in piazza”, una giornata all'insegna della lavorazione della carne di maiale, un tradizionale appuntamento di festa e incontro per le famiglie contadine emiliane.

2 - VISITA ALLA GIPSOTECA DEL GRAZIOSI. Sabato 19 e domenica 20 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 i visitatori di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino potranno accedere liberamente alla Gipsoteca “Giuseppe Graziosi” al piano terra, grazie anche alla collaborazione dei volontari Touring.

3 - ESCURSIONI ALLE PENDICI DEL CIMONE, ANCHE IN NOTTURNA. Le guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ organizzano per il fine settimana del 19 e 20 gennaio 2019 due escursioni a piedi nell’alto Appennino tosco-emiliano. La possibilità di calzare o meno le ciaspole dipenderà dalle condizioni del manto nevoso ancora in evoluzione.

4 - IL RESTAURO DI UNA MUMMIA IN MOSTRA AI MUSEI CIVICI. È intorno alla diagnostica e al restauro della piccola mummia che si articola “Storie d’Egitto”, progetto scientifico che parte dalle analisi più avanzate sui reperti che ne fanno parte per riscoprire la raccolta egiziana dei Musei civici con una mostra dal 16 febbraio.