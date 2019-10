Gli eventi da non perdere nel weekend di Ognissanti a Modena e provincia

1 - SKIPASS, A MODENA E' GIA' ARRIVATO L'INVERNO. Da 26 anni Modena dà il benvenuto all’inverno grazie a Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre a ModenaFiere. La manifestazione è da sempre il punto di riferimento per gli appassionati di montagna bianca e di outdoor, che proprio all’interno dei padiglioni di Viale Virgilio si ritrovano per celebrare l’inizio della stagione invernale.

2 - SCIOCOLA' 2019, TORNA A MODENA LA FESTA DEL CIOCCOLATO. Si scaldano i motori per Sciocola', il Festival del cioccolato che coinvolgerà il centro di Modena dal 31 ottobre a 3 Novembre. Il programma sarà molto ricco e articolato: oltre 50 maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta Italia che faranno apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime declinazioni con più di 100 stand espositivi.

3 - BOMPORTO, DIECI GIORNI DI FESTA TRA UVA E CASTAGNE CON LA FIERA DI SAN MARTINO. Bomporto presenta dieci giorni densi di novità, appuntamenti culturali ed imperdibili spettacoli con la tradizionale Fiera di San Martino, che si terrà in città dall'1 all'11 novembre. Per l'edizione 2019 si rinnova l’immagine della Fiera, che rimane però ancorata ai due simboli tradizionali: la castagna e l’uva.

4 - PRONTI, PARTENZA, E.. VIA ALLA TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA CORRIMUTINA. Con la “family run”, la manifestazione podistica alla portata di tutti, e la “Mezza di Modena”, la gara competitiva che si corre sulla distanza della mezza maratona, torna, domenica 3 novembre la “CorriMutina”, giunta alla sua terza edizione.