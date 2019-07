Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - PIZZA IN FESTA 2019, APPUNTAMENTO VERACE A NONANTOLA. La vera pizza napoletana, cui si aggiungono incontri, musica e progetti per ragazzi: questo e molto altro a Pizza in Festa, l'appuntamento che -dopo cinque giorni di festa- si concluderà questo fine settimana nella sua terra natia, Nonantola.

2 - PAC-VULLO 2019, TORNA LO STREET FOOD AND CRAFT BEER FESTIVAL PIU' ATTESO DEL FRIGNANO. Torna la terza edizione di PacVullo, lo Street Food e Craft Beer Festival numero uno del Frignano. Come nelle altre edizioni il centro storico di Pavullo presenterà una ricca offerta enogastronomica, con uno street food con i migliori cuochi di strada d'Italia e tante novità.

3 - THRILLER BEER FESTIVAL, GRANDE FESTA A PIEVEPELAGO. Arriva alla sua nona edizione il Thriller Beer Festival, la grande festa della birra di Pievepelago. Da venerdì a sabato, piazza Molino di Domma si traformerà nella miglior sede di birrerie, bar giostri e baracconi, per un evento tutto da scoprire.

4 - CARPI, AL PAPIRO' E' TEMPO DI COUNTRY BEER FEST. Sabato sera il ristorante Papirò di Carpi sarà sede del Country Beer Festival, con grigliate, musica country live e tanta birra. Adatto a bambini e adulti, la festa prevede tantissimi giochi e attività... vietato mancare!