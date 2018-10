Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - BONISSIMA Fino a domenica in Piazza Grande torna la manifestazione del "buon commercio" in cui aziende agricole, pasticcerie, laboratori artigianali e micro-produttori di cibi sopraffini, concorrono per premio principale e le menzioni speciali e decreterà il Re del Mercato de La Bonissima.

2 - GIORNATE NAPOLEONICHE A VILLA SORRA. Secondo weekend in costume nel giardino della villa, dove sono in programma tante iniziative nel segno dell'epopea napoleonica

3 - CARPI FOTO FEST. Quattordici appuntamenti, tra mostre, workshop, laboratori, conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e face to face: saranno questi appuntamenti a costituire il ricco programma dell’edizione 2018

4 - FRONTE DEL PORTO. Fino a domenica al Teatro Storchi, spettacolo in prima assoluta, con la regia di Alessandro Gassmann.