Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - RUN FOR CHRISTMAS: BABBI NATALE, ELFI E RENNE PER LE STRADE DI SASSUOLO. La Run for Christmas, con la sua magia natalizia, sabato pomeriggio avvolgerà le strade di Sassuolo.Verrà data la possibilità ai partecipanti di scegliere il travestimento tra quattro alternative: Babbo Natale, Elfo, Renna, Pupazzo di Neve o Befana. Sarà un evento aperto a tutti, grandi e piccini: non ci sono limiti di età per partecipare.

2 - CORALE PUCCINI, IL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE FA IL BIS TRA MODENA E SASSUOLO. La Corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo offre a tutti gli appassionati il tradizionale Concerto di Natale che si terrà sabato 21 dicembre nel Duomo di Sassuolo e il giorno seguente nella Chiesa di San Francesco a Modena.Verrà presentato l’evento musicale dedicato ad Antonio Vivaldi dal titolo “Estro, Stravaganza, Spiritualità: i colori della musica del “Prete Rosso”.

3 - DOMENICA DI FESTA A MIRANDOLA, TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL NATALE. Domenica 22 dicembre, il Centro Storico di Mirandola ospiterà due eventi per scambiarsi gli auguri e stare insieme; mentre alla Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" si festeggerà il Natale in attesa di conoscere il programma della Stagione 2020.

4 - CAMPOGALLIANO, INAUGURA IL CARTELLONE DI APPUNTAMENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. Un weekend natalizio di musica, arte e tradizioni culinarie nel segno dell’incontro intergenerazionale. È un cartellone pieno di appuntamenti quello di Campogalliano curato dall’amministrazione in collaborazione con la Pro Loco, i commercianti e il Comitato dei Genitori.