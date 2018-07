Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - PRENDE IL VIA LA SETTIMANA MATILDICA DI FRASSINORO. La figura di Matilde di Canossa tra verità storica e leggende tramandate nei secoli. E' questo il della “Settimana Matildica” in programma da venerdì 20 luglio, per proseguire fino a domenica 29 luglio. Al centro della manifestazione spicca, come sempre, la figura della contessa Matilde di Canossa e la potente abbazia benedettina di Frassinoro da lei fondata nel 1071, ricordata con rievocazioni storiche in costume, animazioni medievali, gli spettacoli e incontri culturali, senza trascurare la gastronomia e i prodotti tipici della montagna.

2 - PAC-VULLO, STREET FOOD E BEER VILLAGE. Torna a Pavullo, dopo il successo della scorsa edizione, il Pac-vullo Street Food & CraftBeer Festival, che si terrà nella nota località appenninica nel weekend del 20, 21 e 22 Luglio. Dopo un'edizione che raccolto 15.000 persone, il progetto organizzato dall'Associazione Sei di Pavullo Se e che vede il patrocinio del Comune di Pavullo punta ad aumentare il tasso di partecipazione con 20 truck food provenienti da tutta Italia e 8 birrifici artigianali che offriranno 50 birre differenti per formare il Beer Village.

3 - STREET FOOD PROTAGONISTA ANCHE A MIRANDOLA. Musica e gastronomia vanno a braccetto dal 20 al 22 luglio a Mirandola, in piazza Costituente, per la terza edizione di “Street Food”, un tempo la Fiera di luglio che ha cambiato radicalmente format.

4 - A NONANTOLA LA 25ª FIERA DELL'AGRICOLTURA. Spegne 25 candeline la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento in programma dal 21 al 23 luglio 2018. Si tratta di un traguardo importante per Nonantola perché la manifestazione ogni anno rappresenta un momento gioioso di aggregazione per la comunità.