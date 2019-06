Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - LA PIZZICA ARRIVA A MODENA, DUE GIORNI DEDICATI ALLA TRADIZIONE PUGLIESE. Per la prima volta a Modena, in Piazza Matteotti, arriva la manifestazione dedicata alle tradizioni pugliesi e del Mediterraneo: La Pizzica. Una due giorni all’insegna dei prodotti tipici gastronomici e della musica salentina e della murgia.

2 - YOUTH FESTIVAL, MUSICA E DIVERTIMENTO A SASSUOLO. Cibo, cultura e tradizioni locali con food trucks provenienti da tutta Italia per poter gustare le tipicità delle diverse regioni del belpaese per tutte le serate del Festival. Tornei di Calcetto Saponato e Volley Splash accompagneranno le serate fino all’ingresso degli ospiti speciali, previsti ad ogni serata. I più attesi? Sicuramente i Finley!

3 - FESTEGGIAMENTI E TRADIZIONE A SPILAMBERTO CON LA FIERA DI SAN GIOVANNI. La manifestazione si svolge questo fine settimana in commemorazione di San Giovanni Battista, patrono del paese. La Fiera accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura tipici del territorio.

4 - FIERA DI SOLIERA, PROTAGONISTA IL TORTELLONE BALSAMICO. Questo fine settimana Soliera apre le sue porte per la 166ª edizione della Fiera di San Giovanni. Gli spettacoli, i concerti, gli stand, i mercatini e le mostre di varia natura, i tornei sportivi, la solidarietà, il protagonismo del Tortellone Balsamico, re indiscusso dell'offerta enogastronomica solierese che si può assaggiare solo in questi giorni dell'anno... tutto si intreccia per un appuntamento di largo richiamo, che ognuno potrà declinare secondo i suoi gusti e interessi.