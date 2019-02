Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - A BPER FORUM EVENTI IL "DIARIO" DI ASTROSAMANTHA. Nel "Diario di un'apprendista astronauta" (La Nave di Teseo) Samantha Cristoforetti racconta la sua passione e il lungo percorso che l'ha portata fino al viaggio di 199 giorni nello spazio con la missione ASI Futura, tra il novembre 2014 e il giugno 2015.“

2 - RUN4RARE, DI CORSA PER LA RICERCA SULLE MALATTIE RARE. A Modena le iniziative dedicate si concentrano nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 febbraio con un programma che propone un convegno, mostre e la quinta edizione della “ModenaRun4Rare”, la manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti, e anche la Ghirlandina illuminata di verde.

3 - A PONTE ALTO PARTE LA FESTA PD DI PRIMAVERA. Prende il via la tradizionale Festa di primavera, organizzata dai Circoli del Partito democratico e dai Giovani democratici della città di Modena. La Festa sarà ospitata nei capannoni dell’area di Ponte Alto e sarà in funzione nel fine settimana (venerdì e sabato sera e domenica a mezzogiorno) fino a domenica 31 marzo.

4 - IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI TORNA A CASTELNUOVO. La prima trasferta di questo 2019 per il consorzio versiliese coincide con le ultimissime occasioni dei saldi. Assolutamente da non perdere, nell’abituale via Eugenio Zanasi, dalle 7.00 del mattino fino a sera.