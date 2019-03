Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - VISITE AI GIOIELLI DEL TERRITORIO CON LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA. Torna il tradizionale appuntamento con le Giornate Fai di Primavera, giunte alla 27esima edizione. Saranno aperte eccezionalmente le porte di Palazzo Ducale per grandezza e fasto tra le più prestigiose regge a livello europeo. A Massa Finalese si potrà invece visitare il Casino del Vescovo - “La Ghina”, raro esempio di casa padronale cinquecentesca, Villa Angela, di chiaro stile eclettico, e lo stabilimento del salumificio ex-Bellentani.

2 - A CASTELFRANCO EMILIA IL CONNUBIO TRA MOTORI E TORTELLINI. Sabato e Domenica è possibile partecipare a un incontro unico fra le due e le quattro ruote, i più bei motori d'Italia e la tradizionale gastronomia del territorio. E’ questo il senso della manifestazione “Motori & Sapori”, che da 18 anni propone a Castelfranco Emilia un binomio tutto emiliano, quello tra le grandi auto, le moto e la buona tavola..

3 - SAPORI E PROFUMI DI SICILIA IN PIAZZA MATTEOTTI A MODENA. Torna per un weekend "lungo" l'appuntamento ormai diventato tradizionale quello con la grande festa siciliana a Modena. "Sicilia Viva in Festa" propone un ricchissimo assortimento di prodotti tipici.

4 - INCONTRO CON VITTORINO ANDREOLI AL BPER FORUM EVENTI. Dopo essersi occupato per più di mezzo secolo di "matti" e di adolescenti, ora Andreoli esplora la vecchiaia, un'età considerata di poco conto e che invece, se valutata con il parametro della fragilità, è forse la più bella dell'esistenza, perché la più umana; lo fa nel suo ultimo libro "Il rumore delle parole" (Rizzoli) che porta al BPER Forum Monzani di Modena.