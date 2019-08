Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - RIEVOCAZIONI, AL VIA A FORMIGINE I LUDI DI SAN BARTOLOMEO. Per quattro giorni tornano, ad animare il centro storico di Formigine, i tradizionali Ludi di San Bartolomeo, festa medievale giunta quest'anno all'edizione numero quindici a cura della “Pro Loco Formigine: Oltre il Castello”. Spettacoli, sbandieratori, antichi mestieri, giochi e gastronomia, che si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico dell' "Incendio al Castello".

2 - FANANO CITTA' DEL MIRTILLO, TRE GIORNI DI FESTA IN APPENNINO. Tre giorni dedicati al "Mirtillo Nero dell'Appennino Modenese" a Fanano Città del Mirtillo. Il frutto nero più prelibato e salutare, raccolto da uomini di grande volontà oltre i 1400 mslm, è pronto ad essere festeggiato questo fine settimana nella cornice offerta dal comune più grande del Frignano.

3 - ENOGASTRONOMIA, LA FESTA DEL GALLETTO TORNA A MIRANDOLA. La Festa del galletto alla brace organizzata dal Principato di Francia Corta e dal Comune di Mirandola si terrà nel fine settimana in Piazza Costituente, a Mirandola, dove momenti di svago e buona cucina si uniranno in un perfetto connubio per il piacere dei visitatori.

4 - OSPITALETTO BEER FEST, FESTA GRANDE SULLE COLLINE DI MARANO. Torna, a Ospitaletto di Marano sul Panaro, il tradizionale "Beer Fest", che coinvolgerà abitanti e non in una tre giorni di divertimento e buona cucina. Ricchissimo il programma, che vedrà protagonista -oltre che, ovviamente, l'amata birra- la musica.