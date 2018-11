Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1- IL PREMIO BERTOLI ALLO STORCHI. Grandi nomi sul palco del teatro cittadino, che sabato 24 ospita la serata finale del premio musicale dedicato al compianto cantautore sassolese. Una serata di alto livello musicale, giunta ormai alla sua sesta edizione.

2- MERCATINO DA FORTE DEI MARMI. Torna a Castelnuovo Rangone il mercato degli ambulanti versiliesi, che sempre più spesso fanno visita alla nostra provincia. Bancarelle aperte per tutta la giornata di domenica.

3 - UN WEEKEND DI RELAX A MODENAFIERE. Dall'alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall'abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. QUesto e altro nella nuova edizione di Modena Benessere Festival.

4 - UN WEEKEND DOLCE E SALATO. Nonantola si appresta a vivere un goloso weekend che vedrà il centro storico riempirsi di dolcezze al cioccolato e di prodotti tipici di qualità. All’interno della manifestazione non mancherà l’affascinante viaggio nel tempo grazie al mercatino con creazioni di artigianato artistico.