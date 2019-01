Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MAESTRI CIOCCOLATIERI IN PIAZZA A SASSUOLO. L’evento che lo scorso anno ha riscosso uno strepitoso successo, a gran richiesta viene riproposto sempre nell’ultimo week end di gennaio e le novità sono davvero tante, cominciando dai laboratori didattici in chiave professionale. E tanto cioccolato per tutti i palati.

2 - MICHELA MARZANO E LAMORE SUL PALCO DEL BPER FORUM. Michela Marzano con il suo ultimo libro torna ai temi che hanno segnato i suoi successi: l'identità, la famiglia e l'amore, il sentimento che più ci consuma e l'unico che ci salva. La filosofa presenta "Idda" (Einaudi Stile Libero) domenica 27 gennaio.

3 - PRIMA CIASPOLATA DELL'ANNO ALLE PIANE DI MOCOGNO. Al Centro Fondo Lama Mocogno si ripartire con un calendario ricco di ciaspolate, forti della tanta neve fresca caduta nei giorni scorsi. Dopo una lunga attesa.

4 - TANTE INIZIATIVE NEI COMUNI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. Sono davvero numerosi gli appuntamenti in programma nella provincia modenese per ricordare la tragedia dell'Olocausto. Mostre, incontri, proiezioni e tanto ancora per fare memoria.