Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MONTECRETO, NON E' AUTUNNO SENZA LA FESTA DELLA CASTAGNA. A Montecreto il questo fine settimana sarà dedicato alla castagna. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre è in programma, infatti, la tradizionale Festa della castagna, l'evento che dal 1985 celebra il frutto simbolo dell’economia e dell'enogastronomia montana.

2 - LEVIZZANO, UN WEEKEND DI DEGUSTAZIONI CON "TERRE DI VITE". Il castello di Levizzano Rangone ospita, sabato 26 e domenica 27 ottobre, la nona edizione di Terre di Vite, manifestazione dedicata agli appassionati di vino di tutta d’Italia. La formula, di notevole successo nelle passate edizioni, propone vini di qualità con oltre settanta produttori presenti, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, ma anche cibo, cultura e arte.

3 - MONTEFIORINO, AL VIA LA 28° EDIZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEL TARTUFO. Montefiorino dedica due fine settimana e la festa di Ognissanti al tartufo. Prende il via sabato 26 ottobre la 28ª edizione della Mostra mercato del tartufo modenese che prosegue domenica 27 per riprendere venerdì 1 novembre e fino a domenica 3 novembre, con tante novità.

4 - SASSUOLO, OSPITI SPECIALI E LABORATORI PER L'EVENTO LETTERARIO "PAROLE IN CITTA'". Si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre la due giorni “Parole in città”: un evento letterario che, dopo il buon successo dello scorso anno, giunge nel 2019 alla seconda edizione con l’obiettivo di promuovere lettura e scrittura tramite momenti laboratoriali di narrazione e lettura ed eventi divulgativi aperti al pubblico.