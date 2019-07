Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1. FIERA DELL'AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

La Fiera anche in questo 2019 intende essere un evento a portata di tutti i gusti grazie alla presenza di spettacoli, concerti, mercatini, mostre, rappresentazioni, conferenze e momenti conviviali con le proposte dei ristoratori nonantolani e degli stand street food.

2. TORRE GHIRLANDINA: LE PIETRE ROMANE

Modena si arricchiesce di una nuova visita guidata dal titolo “La Mutina romana: il reimpiego dei materiali nella Ghirlandina” per scoprire i materiali di riuso per la costruzione della famosa Torre della Ghirlandina.

3. MERCATINO FORTE DEI MARMI A MONTEFIORINO

Proporre un’offerta merceologica di alta qualità è la prima vocazione del Mercatino da Forte dei Marmi. Subito dopo, viene quella di esplorare nuove piazze e suggellare nuove amicizie. Ed è proprio la nuova amichevole intesa, nata tra la Proloco di Montefiorino e il più giovane consorzio della Versilia, a portare in montagna lo shopping vacanziero più famoso d’Italia.

4. FESTIVAL DI WOODSTOCK

La Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, meglio conosciuto con il più semplice nome di “Festival di Woodstock”, si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York dal 15 al 18 agosto del 1969, quasi esattamente 50 anni fa. Erano gli anni della cultura Hippy, del Flower Power, della protesta dei giovani americani contro la guerra nel Vietnam.

5. PREMIO ZOCCA GIOVANI SCRITTORI

Arrivato alla 13^ edizione, il premio è promosso dal Comune di Zocca ed è dedicato agli autori under 35 con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti ma soprattutto diffondere la lettura in particolare tra le nuove generazioni.

6. VISITA ALLE SALSE DI NIRANO

Prosegue la fortunata stagione 2019 della Riserva Naturale delle Salse di Nirano, con due appuntamenti per concludere luglio, entrambi dedicati alle famiglie e in particolare ai bambini, per divertirsi andando alla scoperta della natura e dei suoi abitanti, un'occasione per passare una domenica insieme, giocando con materiali naturali o ponendo le domande agli esperti.

Tutti gli altri eventi del fine settimana, e non solo, sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città.