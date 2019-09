Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1- ​MODENA SMART LIFE, IL FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE TORNA IN CITTA'. Torna, dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Modena Smart Life, il Festival della cultura digitale che, con il titolo a “Siamo evoluzione tecnologica”, si svolge tra il 27 e il 29 settembre con iniziative, conferenze e installazioni per mostrare concretamente come le innovazioni cambiano la nostra vita, il lavoro e i saperi.

2 - OKTOBERFEST GALLUCCI STREET, AL VIA LA FESTA DELLA BIRRA NEL CUORE DI MODENA. L'Oktoberfest, che i nostri "vicini di casa" tedeschi hanno inaugurato tre giorni or sono, arriva a Modena, dove fiumi di luppolo e malto traboccheranno dalle pinte di via Gallucci al chiaro di luna di questo fine settimana, tra buon cibo e musica dal vivo.

3 - ACETAIE APERTE, UNA DOMENICA ALL'INSEGNA DELLA CULTURA BALSAMICA. Sarà un’edizione ricca di iniziative originali, quella di Acetaie Aperte 2019. La manifestazione, organizzata per la giornata di domenica, ha in serbo numerose sorprese, tutte da scoprire nelle 38 acetaie della provincia di Modena aderenti. Il programma, in continuo aggiornamento, sarà ricco di eventi incentrato sulla narrazione delle storie, dei personaggi e delle peculiarità del prodotto.

4 - "MODENA 29 SETTEMBRE", CONCERTI ED INCONTRI NELLA CAPITALE DEL BEAT ITALIANO. “Modena 29 settembre” edizione 2019 fa un “doppio passo” e per nel decimo anno consecutivo muta la sua formula, rinunciando ad un unico concerto di grande richiamo, privilegiando una manifestazione di due giorni in cui il tema si sviluppa con maggiore orientamento ai giovani e al contemporaneo.