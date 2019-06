Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - NOTTE GIALLA DEL ROCK, A DUE ANNI DAL MODENA PARK. A due anni dall’evento record Modena Park con Vasco Rossi concerti live in largo Sant’Agostino, in piazza Roma e ai Giardini ducali, con tribute band e altri artisti. A collegare i tre poli principali della festa, saranno animazioni e musica proposti da commercianti ed esercenti del centro storico, per l’occasione aperti anche alla sera.

2 - CARPI, TORNA LA NOTTE BIANCA DOPO IL RINVIO CAUSA MALTEMPO. Avrebbe dovuto tenersi lo scorso 11 maggio la tradizionale Notte Bianca di Carpi, ma era stata rimandata causa maltempo. Questo fine settimana quindi, torna in centro storico l'attesissima manifestazione, che ripropone il medesimo programma previsto per il mese di maggio.

3 - MUSICABIRRA, GIUNGE AL TERMINE LA XIII EDIZIONE DELLA FESTA DEL ROCK DI SOLIGNANO. Ultimi giorni densi di eventi per il tradizionale Musicabirra, l'evento più rock dell'estate della provincia di Modena. Enogastronomia, tornei sportivi e ovviamente concerti per chiudere in bellezza una settimana di festa.

4 - AL VIA IL MODENA JAZZ FESTIVAL, TANTI APPUNTAMENTI ALL'INSEGNA DELLA MUSICA. Ancora ospiti d’eccezione al Modena Jazz Festival d’estate, giunto nel 2019 alla sua settima edizione. Brilla il nome del leggendario trombettista, flicornista e compositore Enrico Rava, probabilmente il più noto jazzista italiano nel mondo. E con lui ci saranno Ferra, Pinciotti, Deidda, Logreco Bross e tanti altri.