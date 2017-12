Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 – CAPODANNO IN PIAZZA ROMA. Ad accompagnare i modenesi nel passaggio dal 2017 al 2018 sarà l’incantevole voce di una artista che per l’occasione “giocherà in casa”: Silvia Mezzanotte.

2 – SAN SILVESTRO IN PIAZZA MARTIRI. Al Teatro Comunale Pino Insegno con il suo spettacolo "C’era una volta…Signori e Signori Buona sera!"; in Piazza dei Martiri va poi in scena, in prima nazionale, "Pedaleando hacia el cielo", una performance di teatro aereo con la Compagnia belga Theater Tol; dopo la mezzanotte dalla Torre dell’Orologio di Palazzo dei Pio il live-set del rapper Emis Killa e il dj-set di Ema Stokholma.

3 – CAPODANNO A PAVULLO. appuntamento in piazza Montecuccoli. Musica e dj set accompagneranno l'arrivo del 2018.

4- CAPODANNO A MARANELLO. Torna a Maranello il tradizionale capodanno in piazza con musica ed intrattenimento. L'appuntamento è come ogni anno in Piazza Libertà alle ore 22.30 con gli Heart Break Hotel in concerto.