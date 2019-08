Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - PALCOSCENICO MONDIALE PER PAVULLO, INIZIANO I CAMPIONATI DI VOLO A VELA. Italia protagonista dello sport mondiale: l'aeroporto "G. Paolucci" ospiterà dal 31 agosto al 14 settembre 2019 i Campionati Mondiali di Volo a Vela. Un ricchissimo programma di gare e show aeronautici, condito da un altrettanto ampio cartellone di eventi collaterali.

2 - A PONTE ALTO ENTRA NEL VIVO LA FESTA PROVINCIALE DEL PD. La Festa provinciale de l’Unità di Modena, ospitata nell’area di Ponte Alto, rimarrà in funzione fino a lunedì 16 settembre. Come di consueto sono in programma numerosi appubtamenti politici e culturali, insieme ad un ricco programma di intrattenimento. Nell'area sono attivi 14 ristoranti e 7 tra bar e punti ristoro.

3 - VILLA SORRA CHIUDE LA STAGIONE ESTIVA CON LA PRIMA "SUMMER FEST". Grande attesa per la Summer Fest prevista per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Villa Sorra. In programma diversi spettacoli circensi per bambini e adulti affidati ad una compagnia nazionale “I Giullari del 2000” quali il “Circo viaggiante” con trampolieri, giocolieri, mimi, clown, “Farfalle danzanti”, “Il Mondo incantato” con illusioni, bolle giganti, giocoleria e molto altro ancora.

4 - IL SETTEMBRE FORMIGINESE SI APRE ALL'INSEGNA DI MUSICA E STREET FOOD. Dal 30 agosto al 1 settembre (ingresso gratuito tutte le giornate) Formigine accoglierà anche il “Truck'n'Food”, l'evento dedicato al cibo da strada di prima qualità. Sarà il primo atto del Settembre Formiginese: da segnalre sabato sera anche il concerto dei Planet Funk.