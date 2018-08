Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - NOTTE BIANCA DEL CIBO ITALIANO. In occasione del “Anno nazionale del cibo italiano”, indetto dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo, per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano, sabato "Notte bianca del cibo italiano". Anche a Modena, in memoria di Pellegrino Artusi, famoso critico gastronomico autore de “La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene, grandi festeggiamenti ed iniziative.

2 - ROCKAN'BEER. Venerdì e sabato festa della birra a Roccamalatina.

3 - GRAZIELLATA. Domenica a Serramazzoni è nuovamente carnevale.

4 - COLORAPP. Domenica appuntamento con la corsa colorata a Montecreto.