Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - SERATE A CORTE, APPUNTAMENTO AL CASTELLO DI MONTEGIBBIO. Torna anche quest’anno, a partire da venerdì 3 luglio, l’appuntamento con “Serate a Corte”, le cene organizzate dal Centro Turistico Giovanile di Sassuolo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale nella splendida cornice della corte del Castello di Montegibbio.

2 - CAMMINAPPENNINO 2020, IN PROGRAMMA CINQUE ESCURSIONI. Prende il via sabato 4 luglio il calendario estivo di escursioni ‘Camminappennino 2020’, promosso della guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’, giunto quest’anno alla sua nona edizione. Questo weekend in programma un'escursione diurna, una notturna, una musicale, una storica e una per gli amanti delle grandi vette.

3 - EUROPA E MUSICA AL CASTELLO DI SPEZZANO CON "ALTRE NOTE DI NOTTE". La stagione culturale estiva del Comune di Fiorano e Modenese si apre al castello di Spezzano, nella suggestiva corte, con la rassegna ‘Altre note di notte’, serate di musica di qualità, dal vivo, ad ingresso gratuito. Il primo appuntamento sarà sabato 4 luglio con il reading musicale ‘Vivere l’Europa - vivere la musica’.

4 - TRE INIZIATIVE PER UN WEEKEND FIRMATO MUSEI CIVICI. Prende il via il luglio dei Musei civici di Palazzo dei Musei: al venerdì sera storie di personaggi di Mutina nel Lapidario Romano, al sabato sera musica e strumenti antichi esposti in museo, alla domenica sera narrazioni per bimbi e famiglie legate alla mostra "Storie d’Egitto".