Cosa fare a Modena e provincia: 10 idee per il weekend

1 - FRANCESCO GUCCINI FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO IN DIRETTA FACEBOOK. Francesco Guccini festeggia i suoi 80 anni in diretta Facebook, e coglie l'occasione per presentare in anteprima nazionale “Non so che viso avesse”. All' evento parteciperanno virtualmente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e il rocker Luciano Ligabue.

2 - SASSUOLO, IL PALAZZO DUCALE RIAPRE CON UNA SICUREZZA "A REGOLA D'ARTE". Riapre al pubblico il palazzo Ducale di Sassuolo, assieme a tutte le sedi di Gallerie Estensi. Per poter riaprire in sicurezza il museo ha lanciato la campagna #SicuriARegolaDArte e adottato una serie di misure volte a diminuire il rischio del contagio.

3 - MUSEI CIVICI AL CHIARO DI LUNA: AL VIA LE APERTURE SERALI. Fino a fine giugno sale, raccolte e mostre in corso ai Musei civici di Palazzo dei Musei a Modena si potranno visitare gratuitamente di sera, al venerdì, al sabato e alla domenica. Oltre alla Gipsoteca Graziosi, si potranno visitare due mostre ancora in corso: "Anni molto animati" e "Storie d'Egitto".

4 - MEMORIA FESTIVAL, ONLINE TRA ATTUALITA', ARTE E SCIENZA. Mantenere il distanziamento fisico senza rinunciare alla vicinanza sociale: arriva il Memoria Festival in versione digitale. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la chiave tematica distintiva del Festival, la memoria, verrà sviluppata seguendo il percorso alternativo del web, attraverso incontri e dialoghi trasmessi su Facebook e condivisi sugli altri canali social della manifestazione come Instagram, Twitter e YouTube.