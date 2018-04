Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - PLAY 2018, IL FESTIVAL DEL GIOCO. Un formato extralarge e tante interessanti novità per una delle fiere più apprezzate tra quelle che trovano spazio a Modena, che promette di stupire e divertire grandi e piccoli. Una vera calamita per migliaia di appassionati di gioco da tavolo e non solo. Ricco anche il programma del Fuorisalone in centro storico.

2 - VARCHI NEL TEMPO. Dopo il successo dello scorso anno, che registro oltre 30mila visite, verranno riporposte in centro storico le installazioni di street art 3d che "riaprono" il passato della Mutina romana.

3 - CARPI IN FIORE. Ventisettesima edizione di Carpinfiore per un fine settimana all'insegna della primavera con oltre 150 espositori. La manifestazione si conferma come una delle maggiori nel calendario, tanto da richiamare 20mila persone in città.

4 - MAGICO 2018 A SAN FELICE. Torna per le vie del centro storico del paese l'appuntamento con Magico, la sfilata di figuranti a metà tra un carnevale e un teatro a cielo aperto che da sedici edizioni coinvolge la cittadinanza in un evento unico nel suo genere, e attira molti curiosi e fotografi provenienti da varie parti d’Italia.