Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - FESTA DELLO ZAMPONE E DEL COTECHINO, SFIDA IN PIAZZA ROMA A COLPI DI RICETTE. Ritorna dal 6 all' 8 dicembre 2019 a Modena la Festa dello Zampone e del Cotechino Modena Igp. Come l'anno scorso, giovani cuochi sotto la guida del grande chef Massimo Bottura interpreteranno nei modi più fantasiosi due dei prodotti tipici che hanno contribuito a diffondere la modenesità nel mondo. Nell'ultima giornata di festa, si inserisce nel programma l'iniziativa solidale Gusti.a.Mo, dedicata al gusto e alla tradizione modenese.

2 - "LIBRIAMODENA", I PORTICI DI PIAZZA GRANDE ACCOLGONO LA 67° FIERA DELL'EDITORIA MODENESE. In occasione della rassegna natalizia di Libriamodena, giunta alla sua 67° edizione, gli editori modenesi allestiranno sotto i portici di Piazza Grande a Modena una Mostra mercato. Per l'occasione avranno luogo incontri con gli autori, presentazioni libri, concorsi, laboratori e ancora letture animate per bambini.

3 - IL NATALE ARRIVA IN PIAZZA GRANDE CON I MERCATINI TRADIZIONALI DI PARVA NATURALIA. Modena sarà presto invasa da casette in legno bianche, che daranno vita ad un tradizionale mercatino natalizio con al centro il mondo biologico con i suoi produttori e consumatori, il vero artigianato pensato e creato per la tradizione del natale. Parva Naturalia, fiera mercato natalizio dedicata al mondo del biologico certificato, avrà luogo come seconda edizione in Piazza Grande a Modena dal 7 al 23 dicembre 2019.

4 - NATALE, ANCHE MARANELLO SI ILLUMINA A FESTA IN ATTESA DEL 25 DICEMBRE. Un programma ricco di iniziative quello organizzato quest’anno a Maranello per le festività natalizie. Il Comune e il Consorzio Maranello Terra del Mito, con la collaborazione delle attività commerciali, propongono un ampio calendario di appuntamenti rivolto a tutta la cittadinanza, che ha preso il via nei giorni scorsi e si protrarrà fino all’Epifania.