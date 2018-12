Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - SFIDA TRA ZAMPONI E COTECHINI IN PIAZZA ROMA. Sta per prendere il via la festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP che, dal 7 al 9 dicembre, trasformerà Modena nella capitale assoluta di queste due eccellenze gastronomiche. A capo della giuria c'è Massimo Bottura.

2 - IN CENTRO LA 60esima EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO. Torna nelle vie del centro LibriaMOdena 2018, la fiera del libro tutta al modenese. L'evento si terrà in Piazza Grande, sotto ai portici di Palazzo comunale e nella Sala dei Passi perduti, dove si potrà assistere alle presentazioni di svariati libri, che potranno acnhe essere acquistati.“

3 - E' TEMPO DI PCARIA A SAN POSSIDONIO. Anche quest’anno a San Possidonio l’8 dicembre si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Pcaria” in Piazza Andreoli. Dalle ore 10 fino a sera.

4 - PORK IN PIASA A SAN MARTINO SPINO. Sabato 8 dicembre si svolgerà a San Martino Spino, col patrocinio del Comune di Mirandola, la tradizionale manifestazione intitolata “Pork in piasa”, presso il PalaEventi di via Zanzur, 33.