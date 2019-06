Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MERCURDO, A CASTELVETRO TORNA LA BIENNALE DELL'ASSURDO. A Castelvetro torna, questo fine settimana "Mercurdo", la biennale dell'assurdo. Per due giorni il borgo medievale si trasforma in un grande palcoscenico dove andrà in scena un mondo surreale e onirico con performance, spettacoli teatrali e installazioni all'insegna del bizzarro.

2 - CIBO, MUSICA E TANTO DIVERTIMENTO, INAUGURA IL "MAGRETA IN FESTA". Con la bella stagione comincia anche “Magreta in Festa” nello spazio in via Don Luigi Orione, dove per dieci giorni si potrà ascoltare e ballare tanta musica, oltre allo stand gastronomico che propone i piatti della cucina tradizionale emiliana.

3 - NOCINOPOLI, LA FESTA DEL NOCINO E DELLE ECCELLENZE MODENESI GIUNGE ALLA 4° EDIZIONE. Torna Nocinopoli, la tradizionale festa del Nocino e delle Eccellenze del territorio Modenese, quest'anno alla quarta edizione. In Piazza Matteotti, stand gastronomici proporrano degustazioni guidate dei prodotti della tradizione del territorio modenese, oltre al Nocino, ci saranno infatti gnocco fritto, crescentine o tigelle e altro ancora.

4 - SPILLA COMIX, COSPLAY E FUMETTISTICA PER LE VIE DI SPILAMBERTO. Spilla Comix -cosplay and games- è il titolo dell'evento dedicato a fumetti e tanto altro ancora che si terrà nel centro storico di Spiamberto questo weekend. I due giorni di manifestazione saranno accompagnati da banchetti a tema e stand gastronomici, tutto sulle note delle migliori sigle dei cartoni animati.