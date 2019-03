Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - A BPER FORUM EVENTI UN INCONTRO SUL TEMA DEL BULLISMO. "Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo" (Giunti EDU) è un libro dello psicologo Giuseppe Maiolo che l'autore presenta domenica 10 marzo alle 17 al BPER Forum Monzani, con la moderazione di Paolo Tomassone, giornalista e presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena. Insieme a Maiolo sul palco c'è anche Marco Baruffaldi, il talentuoso rapper 23enne di Castelfranco Emilia con la sindrome di Down che ha raggiunto la ribalta televisiva nazionale.

2 - INAUGURA AL MUSEO DELLA FIGURINA LA MOSTRA "POP THERAPY". Dal 9 marzo al 25 agosto 2019, il Museo della Figurina di Modena presenta una mostra che rende omaggio al genio eclettico di Elio Fiorucci (1935-2015), creativo, pioniere dei moderni influencer e molto altro ancora.

3 - A RAVARINO TANTI INCONTRI PER CHI NON TEME LA MATEMATICA. Numeri, calcoli, equazioni, problemi… Per promuovere la conoscenza della regina delle scienze, dal 9 al 30 marzo si tiene a Ravarino la settima edizione di “Non temiAMO la Matematica”: una rassegna culturale che attraverso conferenze divulgative, spettacoli, laboratori ludici ed attività didattiche vuole promuovere la conoscenza della regina delle scienze ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico.

4 - IL MERCATO FATTO IN ITALIA TORNA NEL CAPOLUOGO. E' un appuntamento fisso ormai, che si rinnova ogni seconda domenica del mese. E così sarà anche per marzo, quando il 10 prossimo, al parco Novi Sad di Modena, allestirà i suoi banchi, l’evento Fatto in Italia.