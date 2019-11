Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - CIOCCOLATO IN PIAZZA, TORNA A CARPI L'EVENTO PIU' GOLOSO DELL'ANNO. Il cioccolato torna ad essere il Re di Piazza Martiri per un weekend: da venerdì 8 a domenica 10 novembre sarà di nuovo Cioccolato in Piazza. Giunta alla undicesima edizione, Cioccolato in Piazza è ormai considerata un must per tutti i golosi e gli appassionati del genere, con artigiani e maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia.

2 - FORMIGINE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA CALCAGNINI CON IL DOLCE MATTONE PIU'GRANDE D'EUROPA. Torna in centro storico “Formigine Dolce Europa”, l’appuntamento con il meglio della tradizione gastronomica locale organizzato dalla Pro Loco di Formigine con il patrocinio del Comune, che quest’anno taglia il traguardo della dodicesima edizione. L’evento avrà luogo sabato 9 e domenica 10 novembre: tra i prodotti anche l’immancabile gnocco fritto e la novità dei tortellini da asporto.

3 - TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO, TANTE INIZIATIVE A MODENA E PROVINCIA. Sono tante le iniziative culturali organizzate per l'anniversario di un avvenimento che ha segnato profondamente la storia dell'Europa: la caduta del Muro di Berlino. Oltre alle varie rassegne cinematografiche di cui si è visto l'inizio in questi giorni, alla Galleria Europa, inaugura sabato 9 novembre la mostra "Linea nelle Linee", dedicata alla trasformazione architettonica dell'area in cui sorgeva il muro. Lo stesso giorno prende il via a Maranello la rassegna "Vista sull'Europa", che ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza del progetto dell'Unione Europea.

4 - MERCATINO DI SAN MARTINO, RIUSO E RICICLO A CASTELNUOVO. I sapori dell'autunno saranno i protagonisti della festa di San Martino a Castelnuovo Rangone. Domenica 10 novembre si rinnova l’appuntamento con il mercatino del riuso e del riciclo domestico, gli stand delle associazioni e il mercatino dei bambini; cui si aggiungerà la vendita di caldarroste, vin brulè e sughi d’uva.