Gli eventi da non perdere nel weekend dell'Epifania a Modena e provincia

Esposizione Internazionale canina a ModenaFiere - Nel lungo week end dell’Epifania, Modena torna a essere capitale della cinofilia portando in scena al quartiere fieristico di viale Virgilio quasi mille e cinquecento cani appartenenti a oltre 200 razze diverse, e una delle prime gare nazionali di Dog Dance.

Galappennino, il grande pattinaggio su ghiaccio a Fanano - Torna lo show di pattinaggio artistico su ghiaccio che sabato 6 gennaio porterà in scena al Palaghiaccio la sua quarta edizione con un programma ricco di eventi e protagonisti. Oltre a grandi interpreti del pattinaggio si esibirà in concerto anche Silvia Mezzanotte.

Musei e mostre da visitare per l'Epifania - Anche nel fine settimana dell’Epifania, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio a chiusura delle festività natalizie, proseguono le aperture di gallerie e musei civici che danno occasione di andare alla scoperta delle mostre allestite e visitabili a Modena.

Apertura straordinaria per il Palazzo Ducale di Sassuolo - Apertura straordinaria per l’Epifania, sabato 6 gennaio, per Palazzo Ducale di Sassuolo che concluderà, domenica 7 gennaio, il ciclo di aperture straordinarie natalizie del programma “Natale a Palazzo”.